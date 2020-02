US-Außenminister Pompeo hat die Kritik von Bundespräsident Steinmeier zurückgewiesen, wonach die USA der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage erteilen. Dies entspreche nicht der Realität, sagte Pompeo in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ohne Steinmeier namentlich zu nennen.

Zudem sei es übertrieben, vom Tod des transatlantischen Bündnisses zu reden, sagte Pompeo. Steinmeier hatte gestern die Außenpolitik der USA, Russlands und Chinas kritisiert. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Steinmeier, es gebe eine zunehmend destruktive Dynamik der Weltpolitik.

Plädoyer für Kooperation zwischen Europa und Nordamerika

Unterdessen plädierte Nato-Generalsekretär Stoltenberg auf der Konferenz für einen Zusammenhalt von Nordamerika und Europa. Es handle sich um eine unverzichtbare Partnerschaft, sagte Stoltenberg auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Blick auf den Aufstieg Chinas und ein stärkeres Auftreten Russlands sagte er, die Nato-Staaten sollten nicht mit sich selbst konkurrieren.

Lambsdorff für Gespräche mit Frankreich

Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff sprach sich für Gespräche mit Frankreich über die Zukunft der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus. Das 21. Jahrhundert werde absehbar von China und den USA dominiert, sagte er im Deutschlandfunk. Man brauche eine Diskussion darüber, wie sich Europa dazu positionieren und Deutschland einbringen wolle. Frankreichs Präsident Macron hatte die Nato vergangenes Jahr als hirntot bezeichnet und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert. Zudem bot er den europäischen Partnern eine engere Kooperation bei der atomaren Abschreckung an.



SPD-Fraktionschef Mützenich lehnte dies ab. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, vielmehr müsse auch Frankreich Schritte hin zu einer Abschaffung seines Atomwaffenarsenals unternehmen. Der Politikwissenschaftler Kaim sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), eine Debatte über die europäische Sicherheit sei dringend - vor allem mit Blick auf die geringe Bereitschaft der USA, sich in der internationalen Politik zu engagieren.



An der Münchner Sicherheitskonferenz nehmen 40 Staats- und Regierungschefs teil; sie debattieren über Wege zur Befriedung der großen militärischen Konflikte und Krisenherde.