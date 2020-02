Im westfälischen Münster haben mehrere tausend Menschen gegen einen Neujahrsempfang der AfD mit Parteichef Meuthen demonstriert.

Die Polizei spricht von 4.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 8.000 bis 10.000. Gegen die Neujahrsempfänge der AfD in Münster hatte es auch in den vergangenen Jahren Protest gegeben. Erstmals riefen in diesem Jahr CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke gemeinsam zu der Demonstration auf.