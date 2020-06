In einem weiteren bundesweiten Fall schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern hat die Polizei Münster elf Tatverdächige festgenommen.

Gegen sieben von ihnen wurde nach Angaben der Ermittler Untersuchungshaft angeordnet. Es handele sich um sechs Männer sowie eine Frau, die aus Münster und mehreren anderen Städten stammten. Die Polizei identifizierte zudem drei Kinder im Alter von 5, 10 und 12 Jahren als Opfer.



In Nordrhein-Westfalen beschäftigen bereits zwei andere Fälle massenhaften sexuellen Missbrauchs Polizei und Justiz: jener auf dem Campingplatz in Lügde und der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Landes-Innenminister Reul hat die Ermittlungsbehörden in diesem Bereich verstärkt.