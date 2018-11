Vor dem Landgericht Münster hat ein ehemaliger Wachmann aus dem NS-Konzentrationslager Stutthof seine Unschuld beteuert.

Der 94-jährige Angeklagte erklärte, von der systematischen Ermordung der KZ-Insassen in Gaskammern habe er damals nichts gewusst. Gegen seinen Einsatz als Wachmann habe er sich aus Angst nicht gewehrt. Er schäme sich dafür, dass er damals der SS angehört habe.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen in den Jahren 1942 bis 1944 vor. Ingesamt ermordeten die Nationalsozialisten in Stutthof bei Danzig bis Kriegsende mindestens 27.000 Häftlinge.