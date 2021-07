Das Landgericht Münster hat gegen die Hauptbeschuldigten im Missbrauchskomplex lange Haftstrafen verhängt.

Der 28-jährige Hauptangeklagte wurde wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 14 Jahren Haft verurteilt. Zudem ordneten die Richter für den IT-Techniker Sicherungsverwahrung wegen Wiederholungsgefahr an.



Die drei mitangeklagten Männer erhielten Haftstrafen zwischen zehn und zwölf Jahren. Auch für sie ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung an. Die Mutter des Hauptangeklagten soll wegen Beihilfe für fünf Jahre ins Gefängnis.



Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 28-jährige zusammen mit anderen Männern mehrere Kinder, darunter den Sohn seiner Lebensgefährtin, schwer sexuell misshandelte. Die Taten, die in einer Gartenlaube stattfanden, hat der Mann laut Anklage gefilmt oder fotografiert und die Aufnahmen im Darknet verbreitet.



Münster ist neben Lüdge und Bergisch-Gladbach der dritte große Missbrauchskomplex der vergangenen Jahre. Im Zuge der Ermittlungen hatte es in mehreren Bundesländern und im Ausland Festnahmen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.