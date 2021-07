Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat die Rücküberstellung von zwei Geflüchteten nach Italien aus Sorge über die dort für sie herrschenden Lebensbedingungen untersagt.

Es bestehe die ernsthafte Gefahr, dass die Männer aus Somalia und Mali über längere Zeit elementare Bedürfnisse wie Unterkunft und Verpflegung nicht befriedigen könnten, teilte das Gericht in Münster mit. Es handelt sich um einen in Italien bereits als schutzberechtigt anerkannten Mann und einen Mann, der vor seiner Weiterreise nach Deutschland Asyl dort beantragt hatte. In beiden Fällen hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge deshalb deren weitere Asylanträge abgelehnt und eine Rückführung verfügt. Dagegen hatten die Männer geklagt. [Az. 11 A 1674/20.A und 11 A 1689/20.A]



Mit vergleichbaren Urteilen hatten Oberverwaltungsgerichte zuletzt Rücküberstellung in den EU-Staat Griechenland verboten.

