Vor dem Landgericht Münster beginnt heute der Prozess gegen einen ehemaligen SS-Mann aus dem Kreis Borken.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund wirft dem früheren Wachmann des NS-Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen vor (Audio-Link). Der Angeklagte soll von Juni 1942 bis September 1944 für die Bewachung des Lagers und die Beaufsichtigung von Arbeitskommandos zuständig gewesen sein. Der heute 94-Jährige muss sich vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten, weil er zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Taten noch keine 21 Jahre alt war.



Ingesamt starben bis Kriegsende in Stutthof mindestens 27.000 Häftlinge. Sie wurden in der Gaskammer ermordet, erschossen oder vergiftet. Andere erfroren oder starben durch Mangelernährung und Erschöpfung.