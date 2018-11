Vor dem Landgericht Münster hat der Prozess gegen einen ehemaligen SS-Mann aus dem Kreis Borken begonnen.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund wirft dem früheren Wachmann des NS-Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen vor. Ingesamt wurden bis Kriegsende in Stutthof mindestens 27.000 Häftlinge ermordet.



Der Chefaufklärer der Landesjustizverwaltungen für NS-Verbrechen, Rommel, sagte im Deutschlandfunk, wenn Taten 75 Jahre zurücklägen, sei es äußerst schwierig, noch Zeugen zu finden und genaue Abläufe zu klären. Dennoch habe seine Zentralstelle in jüngster Zeit noch durchschnittlich 30 Verfahren pro Jahr an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet.