Vor dem Oberverwaltungsgericht Münster hat ein Berufungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen eines US-Drohnenangriffs in Somalia begonnen.

Ein somalischer Kläger wirft der Bundesregierung vor, den Angriff im Jahr 2012 nicht verhindert zu haben. Bei dem Vorfall war sein Vater getötet worden. Die Klage richtet sich gegen Deutschland, weil die US-Armee zur Steuerung von Drohnenangriffen ihren Standort im rheinland-pfälzischen Ramstein nutzt. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte die Klage im Jahr 2016 abgewiesen.



Nach einem Bericht der "New York Times" wurde der US-Drohnenkrieg in Somalia zuletzt noch deutlich ausgeweitet. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres seien bei 24 Angriffen 225 Menschen getötet worden.