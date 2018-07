Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Bosnien ist die Sprecherin der "Mütter von Srebrenica", Hatidza Mehmedovic, beigesetzt worden.

Sie war in dieser Woche im Alter von 64 Jahren in Sarajevo gestorben. Mehmedovic hatte beim Völkermord in der ostbosnischen Stadt Srebrenica im Juli 1995 ihren Mann und zwei Söhne sowie zahlreiche weitere Verwandte verloren. Sie machte sich als Vorkämpferin für die Anerkennung der Opfer sowie in zahlreichen Gerichtsprozessen international einen Namen.

