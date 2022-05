Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion (Kay Nietfeld/dpa)

Die Koalition werde bei der Abstimmung gemeinsam auftreten, sagte Mützenich in Berlin. Er hoffe, die SPD werde die Übereinkunft weitgehend billigen. Vorgaben an die Abgeordneten bestünden nicht. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz die Einigung zu den 100 Milliarden Euro für die Streitkräfte begrüßt. Scholz sagte in Hannover, die Bundeswehr könne dadurch ihren Verteidigungsauftrag besser erfüllen und ihren Beitrag in der NATO leisten. Ähnlich äußerten sich Vertreter von Grünen und FDP. Unionsfraktionschef Merz zeigte sich ebenfalls zufrieden und erklärte, die Koalition sei auf die Bedingungen von CDU und CSU eingegangen. Kritik an der hohen Summe für die Bundeswehr kam von der Juso-Vorsitzenden Rosenthal. Sie kündigte im Magazin "Der Spiegel" an, gegen das Sondervermögen zu stimmen, weil es nicht weit genug greife. Auch von der Linken und der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend wurde Kritik an der zusätzlichen Verschuldung laut. Die Verhandlungen der Ampelparteien mit CDU und CSU waren nötig, weil das Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden soll. Auf diesem Weg sollen an der Schuldenbremse vorbei Kredite aufgenommen werden können.

