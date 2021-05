SPD-Fraktionschef Mützenich setzt beim Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland auf eine Kooperation mit islamischen Organisationen.

Entsprechend äußerte sich Mützenich am Nachmittag in Berlin. Mit den Verbänden solle stark zusammengearbeitet werden, um gesellschaftspolitisch gegen Antisemitismus zu wirken, und zwar durch Integration und Aufklärung gleichermaßen.



In den vergangenen Tagen hatten wegen des Konflikts im Nahen Osten in Deutschland Pro-Palästina-Demonstrationen stattgefunden. Einige Teilnehmer stellten ihren Hass auf Juden dabei offen zur Schau.

