Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion (picture alliance/dpa /Felix Schröder)

Mützenich sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man müsse an den Verhandlungstisch. Die russischen Vorschläge an die USA und die Nato zur Minderung der militärischen Bedrohungen in Europa seien natürlich aus der Sicht Moskaus geschrieben. Dennoch lohnten sich eine eingehende Prüfung und die Formulierung eigener Positionen. Man müsse klare Grenzen setzen, zugleich aber versuchen, Auswege aus dem Teufelskreis der Eskalation zu finden, betonte Mützenich.

Zugleich hielt er dem russischen Präsidenten Putin vor, den Status Quo in Europa verändern zu wollen. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim sein ein deutliches Signal gewesen. Ob die jetzige Truppenkonzentration an der Grenze ausdrücklich dazu führen werde, die Ukraine anzugreifen, wissen man nicht mit letzter Sicherheit, viele vermuteten das aber, meinte Mützenich.

