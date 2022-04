SPD-Fraktionschef Mützenich hält es für wichtig, Russland weiter zu isolieren. (picture alliance/dpa)

Mützenich sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es sei entscheidend, dass auch die strategischen Partner Moskaus sich von Präsident Putin abwendeten. So hätten 45 Staaten den Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt, darunter fünf Atommächte. Eine Isolierung der russischen Regierung müsse durch Gespräche in den betroffenen Ländern erreicht werden, betonte Mützenich. Indien etwa sei gewillt, große Mengen an Gas von Russland zu kaufen. China sei ebenfalls ein wichtiger Unterstützer Moskaus, ebenso wie Brasilien, Südafrika und andere Staaten.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.