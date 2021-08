SPD-Fraktionschef Mützenich hat sich dafür ausgesprochen, mit den Taliban in Afghanistan zu verhandeln.

Durch Gespräche könne man auf die radikalen Islamisten einwirken, sagte Mützenich im RBB. Ziel müsse es sein, nicht nur eine gesicherte Ausreise von vielen Ausländern zu gewährleisten, sondern auch etwas für die Ortskräfte zu erreichen. Zudem betonte Mützenich, Verhandlungen mit den Taliban bedeute nicht, ihre Herrschaft in Afghanistan anzuerkennen.



In Frankfurt am Main sind heute früh weitere Maschinen aus Afghanistan gelandet. Insgesamt befanden sich rund 500 Menschen an Bord der beiden gecharterten Flugzeuge. Die Maschinen waren in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet, dorthin hatte die Bundeswehr die Menschen zuvor aus der afghanischen Hauptstadt Kabul gebracht. Im Laufe des Tages werden weitere Flüge aus Taschkent erwartet.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.