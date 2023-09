Haushaltswoche

Allerdings wisse man auch um die Bedingungen, die den Etat begleiteten, fügte er mit Blick auf Sparvorgaben und die geplante Einhaltung der Schuldenbremse hinzu . Um auf Kritik an bestimmten Kürzungen zu reagieren, könne er sich vorstellen, dass es auch innerhalb einzelner Ministerien noch Umschichtungen gebe. Auch mit Blick auf die geplante Neuverschuldung sieht Mützenich noch Handlungsspielraum. Man werde in den nächsten Tagen schauen, was man noch an Geld mobilisieren könne.