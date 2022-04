Abgelehnter Kiew-Besuch

Der Bundespräsident bei seinem gestrigen Besuch in Polen (Jens Büttner/dpa)

SPD-Fraktionschef Mützenich rief alle demokratischen Parteien auf, das deutsche Staatsoberhaupt vor unberechtigten Anschuldigungen zu schützen. Er erwarte von Kiew bei allem Verständnis für die existenzielle Bedrohung der Ukraine, sich nicht in die deutsche Innenpolitik einzumischen. Der SPD-Innenpolitiker Schmidt kritisierte die Absage im Deutschlandfunk als ärgerlich. Ähnlich äußerten sich der CDU-Innenpolitiker Hardt und FDP-Vize Kubicki.

Steinmeier wollte heute zusammen mit den Staatsoberhäuptern Polens und der baltischen Staaten in die Ukraine reisen, um Präsident Selenskyj zu treffen. Die Ukraine lehnte es aber ab, den Bundespräsidenten zu empfangen. Ihm wird eine zu große Nähe zu Russland in der Vergangenheit vorgeworfen. Die anderen Staatschefs trafen am Vormittag in Kiew ein. Die ukrainische Regierung lud inzwischen Bundeskanzler Scholz zu einem Besuch ein.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.