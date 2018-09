Der SPD-Bundestagsabgeordnete Mützenich hat die EU-Pläne zur Abwicklung von Iran-Geschäften als wichtiges Signal an die Vereinten Nationen gewertet.

Es sei richtig gewesen, sich zum weiteren Umgang mit dem Atomabkommen vor der Vollversammlung in New York zu äußern, sagte der Außenexperte im Deutschlandfunk. Dies gerade auch deshalb, weil die UNO dem Abkommen zugestimmt habe. Mützenich zufolge dient die geplante Zweckgesellschaft zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den Iran-Handel vor allem Mittelständischen Unternehmen. Deren Geschäfte würden dadurch besser kalkulierbar.



US-Außenminister Pompeo kritisierte in New York die Pläne. Hintergrund der Initiative der EU, Russland und China ist, dass US-Präsident Trump das Atomabbkommen mit dem Iran aufgekündigt hatte und Wirtschaftssanktionen wieder in Kraft setzte.