Krieg im Nahen Osten

Mützenich spricht sich für Fortführung humanitärer Hilfen an Palästinenser aus

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, hat für die Fortführung humanitärer Hilfen an die Palästinenser plädiert. Der größte Teil der palästinensischen Zivilbevölkerung habe nichts mit dem Terror der Hamas zu tun, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Daher müsse den Menschen in ihrer Not geholfen werden.

16.10.2023