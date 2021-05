Die Partei Die Linke fordert Aufklärung über ein Geschäft mit Schutzmasken, für dessen Vermittlung die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Tandler eine Provision bekommen haben soll.

Ihr Fraktionsvorsitzender de Masi verlangte, das entsprechende Geld vollständig an den Bundeshaushalt zu stiften. Laut Berichten von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" soll die Tandler-Tochter einer Firma aus der Schweiz geholfen haben, chinesische Mund-Nasen-Bedeckungen an deutsche Ministerien zu verkaufen. Dafür habe sie Provision in zweistelliger Millionenhöhe erhalten. Gesundheitsminister Spahn hatte gegenüber dem Bundestags-Haushaltsausschuss angegeben, dass ihn Tandler im März 2020 über das Angebot des Schweizer Unternehmens informiert habe. Für mehr als 670 Millionen Euro hatte Deutschland die Schutzausrüstungen bei der Firma eingekauft. Dem Bericht zufolge war der Kontakt zu dem Unternehmen über die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs zustande gekommen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.