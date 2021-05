Im Zusammenhang mit der Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte haben Militärpolizisten das Diensthandy und ein Tablet des KSK-Kommandeurs Kreitmayr sichergestellt.

Die Feldjäger setzten damit ein Amtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Tübingen um. Nach einer Anhörung im Verteidigungsausschuss des Bundestags sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, ihr Ministerium habe die Maßnahmen der Justizbehörden unterstützt.



Vor einem Jahr war es laut dem Ministerium zu einer Sammelaktion von Munition am KSK-Standort in Calw in Baden-Württemberg gekommen. Soldaten konnten demnach straffrei Munition zurückgeben, die zuvor nach Schießübungen nicht abgegeben oder auch entwendet worden war. Kreitmayr soll die Aktion angeordnet haben. Die Staatsanwaltschaft Tübingen prüft den Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das Wehrstrafgesetz.

