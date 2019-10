Die Uffizien in Florenz stehen auch künftig unter deutscher Leitung.

Wie ein Sprecher des Museums mitteilte, wurde der Vertrag des Kunsthistorikers Eike Schmidt verlängert. Der neue italienische Kulturminister Franceschini habe außerdem die Amtszeit des Franzosen Bellenger als Direktor des Museo di Capodimonte in Neapel verlängert.



Vorausgegangen war eine Kontroverse um Schmidt, der eine Berufung zum neuen Direktor des Kunsthistorischen Museums in Wien kurzfristig abgesagt hatte. Der italienische Kulturminister machte eine Klärung zwischen dem Leiter der Uffizien und dem Wiener Museum zur Bedingung für eine weitere Amtszeit Schmidts.



Franceschini hatte 2015 Bewerbungsverfahren für Museumsleiterposten in Italien für Ausländer geöffnet. Bei seinem Nachfolger Bonisoli, einem Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung, stieß das auf Kritik. Er stellte daraufhin die Museumsreform auf den Prüfstand; Kulturhistoriker wie die deutsche Direktorin der Galleria dell´Academia in Florenz, Cecilie Hollberg, mussten ihren Posten räumen.