Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dem Finanzierungsplan für das "Museum der Moderne" zugestimmt.

Kulturstaatsministerin Grütters teilte in Berlin mit, für den Bau stünden nun Bundesmittel in Höhe von 364 Millionen Euro bereit. Die CDU-Politikerin betonte, Bauherren, Planer und Architekten seien verpflichtet worden, im Halbjahresrhythmus den Bundestag über die finanzielle Entwicklung zu informieren.



Der Museumsbau in Berlin war ursprünglich mit 200 Millionen Euro kalkuliert worden. Nun wird von 450 Millionen ausgegangen. Darin enthalten sind rund 85 Millionen Euro zur Abfederung von steigenden Kosten und anderen Risiken. Die Fertigstellung wird für 2026 erwartet.