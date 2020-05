Ingolf Dahl

Divertimento für Viola und Klavier (1948)

Sonata Pastorale (1959) für Klavier

Five Duets for Clarinets (1970)



Carolin Krüger, Viola

Imke Lichtwark, Klavier

Melina Paetzold und Vanessa Klöpping, Klarinetten

Ausschnitte aus dem Gesprächskonzert mit Melina Paetzold und Volker Ahmels am 20.2.2020 im Konzerthaus Berlin

In Hamburg geboren, ging Ingolf Dahl (1912-1970) als Kind deutsch-schwedischer Eltern zum Studium bei Philipp Jarnach nach Köln. Als nächste Lebensstation folgte Zürich, wo er am Stadttheater Assistenzdirigent wurde. 1939 reiste er nach Los Angeles aus. In Kalifornien studierte er zunächst bei Nadia Boulanger Komposition. Nach und nach wuchs er in die zeitgenössische Musikszene und gab dank einer Professor an der University of Southern California Kurse zu Igor Strawinsky sowie zu Film- und Radiomusik. Heute ist Ingolf Dahl in Deutschland völlig vergessen.