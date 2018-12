Galt MacDermot, der Komponist des Musicals "Hair", ist tot.

Er starb gestern, einen Tag vor seinem 90. Geburtstag, wie seine Enkelin bestätigte. Der in Montreal geborene Diplomatensohn gewann bereits 1961 für seine Komposition "African Waltz" zwei Grammys. "Hair" hatte 1968 am Broadway Premiere. Beeinflusst vom Rock 'n' Roll der Zeit, feierte das Musical freie Liebe, Drogenkonsum und Kriegsdienstverweigerung. Die Songs "Age Of Aquarius" und "Let The Sun Shine In" wurden zu Hymnen der Hippie-Generation. 1971 landete MacDermot mit "Two Gentlemen of Verona" nach dem gleichnamigen Theaterstück von William Shakespeare einen weiteren Musical-Hit.