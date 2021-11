Der Musical-Komponist Stephen Sondheim im Jahr 2019. (imago images / ZUMA Press / Armando Gallo)

Er starb gestern im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Conneticut, meldet die New York Times. Sondheim schrieb unter anderem die Texte von "West Side Story". Zu seinen großen Erfolgen am Broadway zählten zudem die Musicals "Into the Wood", das 1987 Premiere feierte, und "Sweeney Todd" von 1979. Sondheim wurde im Verlauf seines Lebens acht Mal mit dem Tony Award ausgezeichnet, so oft wie kein anderer Komponist bisher.

