Der deutsch-amerikanische Pianist, Komponist und Dirigent André Previn ist tot.

Er starb er im Alter von 89 Jahren in New York. Previn dirigierte mehrere große Sinfonie-Orchester und trat auch als Jazz-Pianist auf. Er schuf die Musik zu mehr als 50 Filmen, darunter "Gigi", "Porgy & Bess" sowie "Eins, zwei, drei". Previn gewann vier Oscars und zehn Grammys.



Previn wurde 1929 in Berlin geboren und flüchtete 1938 mit seiner jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten in die USA.