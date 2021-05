Bundespräsident Steinmeier hat Udo Lindenberg als "einen Menschen mit Haltung" gewürdigt.

Mit seinem großen zivilgesellschaftlichen Einsatz gebe er allen ein Vorbild, sagte Steinmeier anlässlich des 75. Geburtstags des Rockmusikers am kommenden Montag. Lindenberg sei seinem Glauben an das Gute im Menschen, an die Veränderbarkeit der Welt, an die Liebe und die Achtung vor dem anderen treu geblieben. "Hits wie 'Cello', 'Sonderzug nach Pankow' oder 'Hinterm Horizont geht's weiter' haben viele Menschen mehr geprägt als manche Schulstunde", so der Bundespräsident in seinem Glückwunschschreiben. Die Rechte der Kinder lägen Lindenberg besonders am Herzen. Dieser setze sich seit vielen Jahren für Unicef ein und helfe so mit, das Leid vieler Mädchen und Jungen in Krisengebieten zu lindern und ihnen eine gerechtere und friedlichere Zukunft zu geben.



Der Rockstar selbst glaubt fest daran, dass er mit seiner "Musik für Frieden und gegen Nazis" einen Beitrag zu einer besseren, gerechteren Welt leisten könne. Aber auch seine "Spaß-Songs" seien "eine große Energiequelle für ein rebellisches und unangepasstes Leben", sagte Lindenberg der "Funke Mediengruppe". Seit der Veröffentlichung seines Debütalbums vor 50 Jahren habe er sich kaum verändert: "Der Udo von jetzt ist ein bisschen cooler, aber hat sich die Leidenschaft an Rock und Rebellion, an Musik und Bühnenzauber voll bewahrt."

