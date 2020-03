Der US-amerikanische Country-Sänger und Schauspieler Kenny Rogers ist tot.

Er starb im Alter von 81 Jahren zuhause in Sandy Springs im Bundesstaat Georgia, wie seine Familie mitteilte. Rogers zählt mit 22 Nummer-eins-Erfolgen und über 125 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängern weltweit. Zu seinen Hits zählen "Lucille", "Lady'' und "Islands in the Stream". Er gewann drei Grammys. Als Schauspieler wurde er unter anderem mit "Der beste Spieler weit und breit" - "The Gambler" bekannt.