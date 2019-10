Der Dirigent und Komponist Hans Zender ist tot.

Er starb im Alter von 82 Jahren, wie sein ehemaliger Arbeitgeber, der Saarländische Rundfunk berichtet.



Zender war von 1971 bis 1984 Chefdirigent des damaligen Rundfunk-Sinfonie-Orchesters Saarbrücken. Geborden wurde er 1936 in Wiesbaden und studierte an den Musikhochschulen Frankfurt und Freiburg. Nach seiner Arbeit in Saarbrücken ging er an die Hamburgische Staatsoper und dirigierte ab 1988 das NDR-Sinfonieorchester. Als Komponist schrieb er Opern ebenso wie Klavier- und Orchesterwerke.



Im Nachruf des Deutschlandfunks heißt es: "Zenders sogenannte 'komponierte Interpretationen', ob von „Schuberts Winterreise“, Beethovens 'Diabelli-Variationen' oder Schumanns 'Fantasie' unternehmen den Versuch, allzu gut vertrauten Klassikern durch eine kreative Umschrift wieder ein Stück Unmittelbarkeit zurückzugeben. Klangfiguren werden da weiter gedacht, verstärkt, verzerrt, Balancen verschoben, Vordergrund und Hintergrund verkehrt, originaler Notentext mit Kommentaren angereichert."