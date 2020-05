Der Schlagzeuger der Berliner Band City, Klaus Selmke, ist tot.

Das bestätigte der Sänger der Gruppe, Toni Krahl. Demnach starb Selmke im Alter von 70 Jahren in einem Berliner Krankenhaus. City zählte zu den erfolgreichsten Rockgruppen in der DDR und war bis zuletzt aktiv. Bekannt wurde "City" unter anderem mit dem Song "Am Fenster".



Selmke hatte die Kultband 1972 mitgegründet.