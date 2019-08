Der Musikkritiker und ehemalige „Spex“-Chefredakteur Daniel Gerhardt wünscht sich von der deutschen Popmusik weniger Bequemlichkeit.

Sie müsse diverser, queerer, uneinheitlicher werden, forderte er im Deutschlandfunk Kultur. Die deutsche Popmusik stecke fest und wolle nichts verändern, beklagt Gerhardt. Ein Phänomen, das er seit der Fußballweltmeisterschaft 2006 beobachtet – "diesen Jodiho-Patriotismus, der sich damals entwickelt hat. Das war furchtbar weltoffen und wollte niemandem wehtun und das war ja auch ganz schön, zwei oder vier Wochen lang.“



Jetzt, 13 Jahre später, würden Musiker wie Mark Forster oder Helene Fischer aber noch immer den damaligen Zeitgeist besingen, kritisiert Daniel Gerhardt. Dabei hätten wir alle doch inzwischen gemerkt: "Von dieser weltoffenen Stimmung ist nicht mehr so viel geblieben, hier in Deutschland."



Aus Sicht Gerhardts ist dies eine gefährliche Entwicklung, denn eine "bequeme, in sich gekehrte, festgefahrene" Popmusik könne "eine Art Nährboden" für so etwas wie Nicht-Offenheit liefern. Schließlich sei Popmusik "für den Moment gemacht" und könne deswegen auf den Zeitgeist eingehen, in den hinein sie veröffentlicht wird. "Popmusik ist das, was im Moment Antworten geben soll oder kommentieren soll", sagt der Musikkritiker.