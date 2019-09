Der Sänger, Musiker und Produzent Edo Zanki ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 66 Jahren in Folge einer kurzen und schweren Erkrankung. Der gebürtige Jugoslawe war bereits als Kind nach Deutschland gekommen. Im Kraichgau spielte er in verschiedenen Bands und schrieb einige Jahre später schon erste Songs für Interpreten wie Joy Fleming und Peter Horton. So machte er sich bald einen Namen als begabter Komponist, und schrieb Lieder für Künstler wie Tina Turner, Ulla Meinecke, oder Thomas D.



Auch als Produzent war er ein gefragter Mann: Er produzierte unter anderem Platten von Herbert Grönemeier, Ina Deter, Xavier Naidoo sowie dessen Band "Söhne Mannheims".



Als Solokünstler unternahm Zanki immer wieder Anläufe - mit unterschiedlichem Erfolg. Mehrere Songs konnte er immerhin in den Charts platzieren, auch im Fernsehen war er öfter zu sehen.