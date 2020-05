Little Richard, einer der Pioniere des Rock'n Roll, ist tot.

Nach Angaben des Magazins "Rolling Stone" starb der Sänger und Pianist im Alter von 87 Jahren. Bekannt wurde er in den 1950er Jahren mit Hits wie "Tutti Frutti" und "Long Tall Sally". Der Musiker kombinierte Stilelemente aus Gospel und Blues unter der neuen Genrebezeichnung "Rock 'n' Roll".



Little Richard fasziierte eine ganze Generation und inspirierte viele Rockstars, darunter Buddy Holly, Jerry Lee Lewis und Elvis Presley. Jimi Hendrix spielte in den 1960er Jahren in Little Richards Band.



Mit seiner Bühnenpräsenz sorgte er für Begeisterungsstürme bei seinen Fans. Little Richard war einer der ersten Musiker, die in die legendäre "Rock and Rock Hall of Fame" aufgenommen wurden.