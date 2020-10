Der Rockmusiker Spencer Davis ist tot.

Der Gründer der Spencer Davis Group starb am Montag im Alter von 81 Jahren, wie sein Manager mitteilte. Davis hatte in den 60er Jahren die nach ihm benannte Band gegründet. Bekannte Stücke sind "Keep On Running" und "Somebody Help Me".

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.