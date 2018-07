Urmas Sisask ist ein komponierender Amateurastronom oder ein in den Himmel blickender Komponist. So ganz klar scheint das nicht zu sein. In jedem Fall inspiriert den Esten das Universum zu seiner Musik.

In einem Turm des Gutshofes Jäneda knapp siebzig Kilometer von Tallinn entfernt betreibt Sisak seine, wie er sie selbst nennt, Musik-Sternwarte. Dort gibt es auch ein Planetarium, das als Raum für viele Konzerte und Vorträge dient.

Anfangs hatte er einfach eine Kuppel mit fluoreszierenden Sternen beklebt, die er in einem Scherzartikelgeschäft in Stockholm entdeckt hatte. Über zweitausend Sterne haben dort für die Konzertbesucher geschimmert.

Die Idee: Galaxien klingen wie Orgelpfeifen

Der fast 58-jährige Astronomen-Komponist fasst den Milliarden Jahre alten Kosmos als riesige Orgel auf. Sein Credo ist, dass die Schwerkraft Galaxien, Sternen, Planeten und Kometen schwingen und klingen lässt wie große Orgelpfeifen.

Urmas Sisask ergründet die Harmonien dieser kosmischen Instrumente und macht so seinem Publikum die Abläufe im Universum hörbar. Er sieht sich nicht als Komponist, sondern als jemand, der die Töne des Weltraums aufzeichnet. Für seine "Astromusik" hat er eine eigene kosmische Tonleiter entwickelt.

Das Universum ist in seinen Werken, die oft für ein Klavierduo geschrieben sind, allgegenwärtig. Die Musikstücke tragen Titel wie Andromeda, Spiralsinfonie, Milchstraße oder Kassiopeia.

Ob die himmlischen Bezüge überzeugen, liegt im Ohr der Zuhörenden. In jedem Fall hat Urmas Sisask einen ganz eigenen Weg entwickelt, um Kunst und Himmelsforschung zu verbinden.