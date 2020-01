König kam 1960 im westfälischen Soest zur Welt, machte nach der Hauptschule eine Tischlerlehre, holte die mittlere Reife nach und studierte Freie Grafik an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. In Comicbüchern wie der Krimiparodie "Kondom des Grauens", der AIDS-Aufarbeitung "Super Paradise" oder "Sie dürfen sich jetzt küssen" zur Homoehe wurde er zum Chronisten der deutschen Schwulenbewegung. Seine Helden mit den charakteristischen Knollennasen eroberten auch das Kino. Die Verfilmung seines Buchs "Der bewegte Mann" durch Sönke Wortmann - allerdings mit realen Schauspielern ohne Knollennase - war einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt und ein Welterfolg. Der Zeichner ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Giordano-Bruno-Stiftung. Zuletzt erschien von König im Herbst 2019 das Buch "Stell dich nicht an, Mann! - Ein Seufz- und Jammerbuch für die besten Jahre".