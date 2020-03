"Zum Frühstück - mittags - abends - Immer!" - So lautete der Werbeslogan für seine erste Restaurantkette. Und so pfiffig schreibt Irmin Burdekat auch als Autor amüsanter Gastronomie-Romane. Wie in seinem aktuellen Roman "Der Katholische Bahnhof" heißt ein frisch eröffnetes Restaurant, dessen Name allein den Umsatz prompt halbiert.