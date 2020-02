Auf dem schwierigen Grat zwischen Wissenschaft und Kulturgeschichte balanciert Bernd Brunner, Jahrgang 1964, mit großer Souveränität: Seine zahlreichen Bücher sind geprägt von sachlicher Akribie, man lernt viel und wird dabei bestens unterhalten. Mit den originellen Themen hat Bernd Brunner sogar geschafft, was nur wenigen deutschen Autoren gelingt: ein internationales Publikum zu erreichen - in Italien und Russland, in der Türkei, in China und Korea wird Bernd Brunner gelesen. Jüngst ist das Buch "Als die Winter noch Winter waren" in amerikanischer Übersetzung erschienen.