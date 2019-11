Professor Gunther Hirschfelder, geboren 1961 in Gummersbach, studierte in Bonn Agrarwissenschaften, Rheinische Landesgeschichte, Volkskunde, Politikwissenschaft und Geschichtswissensschaft. An der Universität Trier promovierte er 1992. Im Jahr 2000 habilitierte er sich mit der Arbeit "Alkoholkonsum am Beginn des Industriezeitalters". Seit 2010 ist er Professor für Vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg. Gunther Hirschfelder veröffentlichte unter anderem 2001 das Buch "Europäische Esskultur - Eine Geschichte der Ernährung von der Steinzeit bis heute" und 2016 "Bier - Eine Geschichte von der Steinzeit bis heute". Der Kulturwissenschaftler erforscht nicht nur Ernährungsthemen, sondern widmet sich wissenschaftlich auch dem Bereich Glaube und Religion.