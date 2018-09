Gerd Ganteför ist Professor an der Universität Konstanz. In seinem Buch "Alles Nano oder was?" erläutert er sein Forschungsgebiet auch für Laien verständlich. Außerdem schrieb Ganteför mehrere andere populärwissenschaftliche Bücher unter anderem zum Thema Klimawandel, mit denen er provozierte. Demnächst erscheint aus seiner Feder "Das Gesetz der Herde: Von Primaten, Parolen und Populisten".