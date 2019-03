Seine Schwester ist Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, seine Frau ist mit der englischen Queen verwandt. Ist so ein Mann nicht reich? Rein materiell gesehen, nein - in etlichen Büchern hat Alexander von Schönburg glaubhaft von der "Kunst des stilvollen Verarmens" erzählt, alle Güter seines Familienzweigs gingen nach 1945 verloren.

Geboren 1969 in Mogadischu, machte der junge Graf als Publizist Karriere, sein jüngstes Buch handelt von der Tugend des Anstands in modernen Zeiten. In den "Zwischentönen" spricht Alexander von Schönburg über Etikette und wie man vor Elisabeth II. knickst und er verrät, ob er seine Anzüge tatsächlich bei Karstadt von der Stange kauft.