Iso Camartin, geboren 1944 in Chur, ist außerdem Philologe und Essayist. Er war von 1985 bis 1997 ordentlicher Professor für rätoromanische Literatur und Kultur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule und an der Universität Zürich. Camartin lehrte und forschte über sprachlich-kulturelle Minderheiten und über die Kulturgeschichte des Alpenraums. Als Literaturkritiker war er in zahlreichen Jurys tätig, unter anderem beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Von 1996 bis 1998 moderierte er die „Sternstunde Kunst“ beim Schweizer Fernsehen DRS. In dem Jahren 2000 bis 2003 war er Leiter der Kulturabteilung des Schweizer Fernsehens DRS. Von 2004 bis 2012 war Camartin für die „Opernwerkstatt“ am Opernhaus Zürich verantwortlich. Inzwischen ist er freischaffend tätig. Er lebt in Zürich, in Disentis im Kanton Graubünden und in New Brunswick in den USA.