Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer, Jahrgang 1948, studierte Sinologie, Philosophie, Ethnologie, Soziologie und Politikwissenschaft an den Universitäten Göttingen und München. 1979 habilitierte er sich für das Fach Sinologie an der Universität Bonn. Ab 1981 war er Ordinarius für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft an der LMU München. 1993 folgte die Ernennung zum Professor an der Universität Göttingen sowie die Übernahme des Amtes des Direktors der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel.

Zu seinen wichtigsten Publikationen gehören u.a. "Chinas leere Mitte. Die Identität Chinas und die globale Moderne" (2018), "Geschichte der chinesischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart" (1999), "Mao Zedong. Es wird Kampf geben. Eine Biografie" (2017), "Wohlstand, Glück und langes Leben - Chinas Götter und die Ordnung im Reich der Mitte" (2009).