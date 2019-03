Er ist "Mr.Stiftung“ in Deutschland: Nach kurzer erfolgreicher Universitätszeit ist Prof. Dr. Michael Göring, Jg. 1956, seit über 30 Jahren im Stiftungswesen aktiv, sitzt in vielen Gremien und Vorständen großer deutschen Stiftungen, leitet selbst die ZEIT-Stiftung in Hamburg.

Für seine Leistungen wurde der gebürtige Westfale mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet, für seine bislang vier Romane erhielt Michael Göring weithin Anerkennung im deutschen Feuilleton. In seinem jüngsten Roman "Hotel Dellbrück“ erzählt er eine deutsch-jüdische Flüchtlingsgeschichte - ein Spiegelbild der Gegenwart.