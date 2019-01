Musik und Fragen zur Person Die Autorin Nell Zink

Eine Amerikanerin, die ganz allein in Brandenburg lebt. Eine Schriftstellerin, die erst mit 50 Jahren ihren Debütroman veröffentlichte und sowohl in den USA als auch in Deutschland dafür gefeiert wurde. Nell Zink, engagierte Naturschützerin mit Herz für schräge Charaktere, passt in keine Schublade.

Im Gespräch mit Anna Seibt

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek