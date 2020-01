Als kleines Mädchen brennt Laura Schwengber bereits für Tanz und Gesang. Sie nimmt Musik- und Schauspielunterricht, steht schon früh auf der Bühne und will professionelle Musikerin werden. Als ihr bester Freund ertaubt und erblindet, lernen die beiden sich ohne hörbare Sprache, nur mit ihrer eigenen Geheimsprache zu verständigen. Ihr Freund Edi ist es auch, der sie auf die Idee bringt, Gebärdensprache zu lernen. Ein paar Jahre nach dem Abitur legt sie schließlich die Prüfung zur Dolmetscherin für Deutsche Gebärdensprache ab. 2011 hat sie ihr erstes Engagement im Fernsehen, wo sie ein Musikvideo in Gebärdensprache übersetzt. Damit beginnt ihre Karriere als Dolmetscherin für Rock- und Popmusik. Einen Job, den Laura Schwengber mit sehr viel Enthusiasmus ausübt, was sich auf ihr Publikum überträgt - egal ob hörend oder gehörlos.

Diese Ausgabe der "Zwischentöne" können Sie auch als Video mit Gebärdensprache sehen.