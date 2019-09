Der Film war gleichzeitig die erste Regiearbeit ihres späteren Ehemanns, des Regisseurs Wolf Gremm. Regina Ziegler hat seit damals rund 500 Filme für Kino und Fernsehen produziert. Mit Mut und Optimismus ist sie in der Männerdomäne Filmproduktion erfolgreich. "Ein Jahr der ruhenden Sonne" von Krzysztof Zanussi gewann 1984 den Goldenen Löwen beim Filmfestival in Venedig, "The Dutch Master" von Susan Seidelman wurde für einen Oscar nominiert, der Dreiteiler "Die Wölfe" bekam einen International Emmy Award.

Regina Zieglers Produktionen erhielten mehrere Grimme-Preise, u.a. "Die große Flatter" und die Serie "Weissensee". 2017 erschien ihre Autobiografie mit dem programmatischen Titel "Geht nicht, gibt's nicht - Mein filmreiches Leben".

(Deutschlandfunk, 2018)