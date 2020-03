Carolin Widmann macht keinen Unterscheid zwischen alter und neuer Musik. Sie entscheidet sich für gute Musik. Dafür wurde sie schon vielfach ausgezeichnet: 2017 etwa mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik. 2013 wurde sie zur "Musikerin des Jahres" der International Classical Music Awards gekürt.

Geboren wurde Carolin Widmann 1976 in München. Sie studierte bei Igor Ozim in Köln, Michèle Auclair in Boston und David Takeno in London. Zuallererst erkundete Carolin Widmann die Welt der Musik jedoch mit ihrem Bruder, dem Komponisten und Klarinettisten Jörg Widmann. Werke von ihm hat sie bereits uraufgeführt. Sie tritt als Solistin mit namhaften Orchestern auf, spielt Kammermusik mit befreundeten Interpreten und gibt Solo-Abende. Seit 2006 ist sie zudem Professorin an der Leipziger Musikhochschule "Felix Mendelssohn Bartholdy".