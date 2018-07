Ihre Arbeiten über Kriegsheimkehrer, Opfer und Überlebende von Gewalterfahrungen haben Svenja Goltermann international bekannt gemacht. Vor allem im jüngsten Buch "Opfer - die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne" enthüllt die 1965 geborene Wissenschaftlerin verblüffende Erkenntnisse, etwa, wie spät man überhaupt in der Menschheitsgeschichte die vielen Opfer zu zählen begann und wie unterschiedlich bis in unsere Zeit hinein über Opfer gesprochen wird. Auch in diesem derzeit aktuellen Diskurs bezieht Svenja Goltermann entschieden Stellung!